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Илон Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который ранее призвал российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.

Илон Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона Рогозин написал в Twitter, что надеется на то, что «когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе».

Маск ответил на это двумя эмодзи аплодисментов.

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Фото: shutterstock / Nick_ Raille_07

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