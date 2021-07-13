Илон Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

Анастасия Марьина
Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который ранее призвал российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.
Илон Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерамАнастасия Марьина
После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона Рогозин написал в Twitter, что надеется на то, что «когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе».
👏👏— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021
Маск ответил на это двумя эмодзи аплодисментов.
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Фото: shutterstock / Nick_ Raille_07
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