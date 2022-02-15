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Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Tesla Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность 5 млн акций компании общей стоимостью примерно $5,7 млрд.

Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд

Организация, которая получила ценные бумаги, не раскрывается. Известно, что Tesla провела несколько траншей в период с 19 по 29 ноября, пишет Reuters.

Научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике Боб Лорд считает, что благодаря этим действиям Маск получит значительные налоговые льготы.

Гендиректор Tesla сможет воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и таким образом избежать налога на прибыль, который нужно платить при продаже акций. В этом случае Маск сэкономит на налогах от 40% до 50% от $5,7 млрд.

6 ноября 2021 года Илон Маск запустил опрос в Twitter на тему того, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. Так миллиардер раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров», по которому налогом облагаетсянереализованный прирост капитала.

20 декабря Маск сообщил, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а спустя еще почти две недели заявил, что продал «достаточно» акций для уплаты налогов.

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Фото на обложке: Unsplash

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