Илон Маск потерпел наибольшие убытки среди мировых миллиардеров, но все равно остался самым богатым

Илон Маск с начала года потерпел наибольшие убытки среди мировых миллиардеров, но все равно остался самым богатым бизнесменом планеты. Состояние главы Tesla, SpaceX и нового владельца Twitter в 2022 году сократилось более чем на $100 млрд.

Состояние Илона Маска оценивается в $169,8 млрд, с начала 2022 года сократившись на $100,5 млрд, пишет Bloomberg. В ноябре 2021 года состояние Маска оценивалось в $340 млрд, таким образом за год миллиардер потерял около 70% своего состояния.

При этом Маск оставляет за собой статус самого состоятельного бизнесмена планеты. В списке Bloomberg Billionaires Index глава Tesla обгоняет ближайшего конкурента – президента группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно – на $13 млрд.

На уменьшении состояния Илона Маска сказалось значительное падение стоимости акций производителя электромобилей Tesla, основным акционером которого является миллиардер. С начала 2022 года акции Tesla подешевели более чем на 50% до двухлетнего минимума.

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