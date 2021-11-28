Илон Маск предостерег сотрудников Tesla от лишних трат на доставку автомобилей в этом квартале

Глава Tesla Илон Маск обратился в письме к сотрудникам своей компании. Миллиардер обеспокоен ростом трат на доставку электрокаров клиентам в последние недели квартала и призвал минимизировать расходы на доставку.

Текст письма владельца Tesla Motors опубликовал канал CNBC.

В прошлом году американский автопроизводитель поставил около 500 тысяч электрокаров, за первые три квартала 2021 года эта цифра составила уже 627 350 машин. Компания рассчитывает ежегодно увеличивать объемы поставок на 50% в течение нескольких лет.

Тем не менее, клиенты Tesla столкнулись с многомесячными задержками поставок заказанных ими автомобилей, и с этой проблемой столкнулись не только в Tesla, но и в конкуренте компании по бизнесу производства электромобилей Rivian. Компания Роберта Скаринджа уже сообщила о задержках поставок электрического пикапа R1.

Традиционно сотрудники Tesla используют дополнительные ресурсы и прибегают к услугам временных подрядчиков для того, чтобы автомобиль был доставлен до конца квартала, а показатели поставок росли.

«Исторически сложилось так, что в конце квартала мы бежим, как сумасшедшие, чтобы максимизировать поставки, но затем поставки в первые несколько недель следующего квартала резко падают, — написал Маск. — Правильный принцип заключается в том, чтобы предпринять наиболее эффективные действия, как если бы мы не торговались публично и понятия "конец квартала" не существовало».

На прошлой неделе американские биржевые аналитики предсказали, что в обозримом будущем Tesla будет принадлежать половина рынка электромобилей, капитализация которого сейчас составляет $5 трлн.