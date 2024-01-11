МВД России планирует привлечь нейросети к поиску правонарушителей

МВД России привлечет нейросети к поиску правонарушителей. Ведомство хочет в 2025 году заказать две системы на базе «Клон» и «Конъюнктура».

Первая поможет выявлять факты подделки видеоизображений в интересах правоохранительной деятельности, «Конъюнктура» должна прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации и моделировать сценарии реагирования на них, пишут «Ведомости».

Такие мероприятия включены в план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел России на 2023–2025 годах. План утвержден замминистра внутренних дел России Виталием Шуликой.

В ноябре 2020 года министерство разработало проект по внедрению искусственного интеллекта в следственных мероприятиях. Цифровая трансформация МВД могла обойтись федеральному бюджету в 55 млрд рублей.

К тестированию разработок планировалось приступить в 2023 году. Искусственный интеллект должен «определять индивидуальные анатомические признаки человека» по биоматериалам с места преступления. Технология будет полностью готова к применению к 2024 году.

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