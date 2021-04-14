«Мы готовы содействовать»: российский IT-бизнес поддержал ФАС в расследовании против «Яндекса»

Компании, которые пожаловались в ФАС на «Яндекс» за дискриминацию в поисковой выдаче, позитивно отнеслись к возбуждению дела в отношении IT-гиганта и готовы сотрудничать с антимонопольной службой, говорится в пресс-релизе, подготовленном представителями компаний.
Решение антимонопольной службы соотносится, на наш взгляд, с лучшими мировыми практиками по регулированию конкуренции, – отметил руководитель юридической службы Туту.ру Дмитрий Иванов.
Ранее представители нескольких крупных компаний пожаловались в антимонопольную службу на то, что поисковая выдача отдает преимущество сервисам, входящим в экосистему «Яндекса», посчитав это дискриминацией. ФАС провела проверку и вынесла IT-гиганту предупреждение, однако компания не предприняла никаких действий. 13 апреля ФАС возбудил дело в отношении «Яндекса». Там отметили, что не согласны с обвинениями и будут отстаивать свою позицию.
«Практика недопущения конкурентов к наиболее эффективным форматам поиска фактически позволяет Яндексу монополизировать пользовательский трафик и на ежедневной основе извлекать экономическую выгоду», – подчеркнул генеральный директор Avito Владимир Правдивый.
«Мы готовы содействовать ФАС в проведении объективного расследования, чтобы установить на рынке интернет поиска прозрачные условия сотрудничества и честной конкуренции», – сообщил генеральный директор Zoon.ru Илья Мутовин.
Доавбим, что регулятор проверит другие поисковики, в том числе Google, на аналогичные действия, сообщили 14 апреля в пресс-службе ФАС.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Первыми в России: Yandex.Cloud стал официальным облачным партнером Elasticsearch
- 2 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 Тенденции контекстной рекламы: что нужно знать для запуска успешных кампаний
- 5 «Яндекс» открывает набор на летние оплачиваемые стажировки для студентов и начинающих IT-специалистов