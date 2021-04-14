«Мы готовы содействовать»: российский IT-бизнес поддержал ФАС в расследовании против «Яндекса»

Компании, которые пожаловались в ФАС на «Яндекс» за дискриминацию в поисковой выдаче, позитивно отнеслись к возбуждению дела в отношении IT-гиганта и готовы сотрудничать с антимонопольной службой, говорится в пресс-релизе, подготовленном представителями компаний.

Решение антимонопольной службы соотносится, на наш взгляд, с лучшими мировыми практиками по регулированию конкуренции, – отметил руководитель юридической службы Туту.ру Дмитрий Иванов.

Ранее представители нескольких крупных компаний пожаловались в антимонопольную службу на то, что поисковая выдача отдает преимущество сервисам, входящим в экосистему «Яндекса», посчитав это дискриминацией. ФАС провела проверку и вынесла IT-гиганту предупреждение, однако компания не предприняла никаких действий. 13 апреля ФАС возбудил дело в отношении «Яндекса». Там отметили, что не согласны с обвинениями и будут отстаивать свою позицию.

«Практика недопущения конкурентов к наиболее эффективным форматам поиска фактически позволяет Яндексу монополизировать пользовательский трафик и на ежедневной основе извлекать экономическую выгоду», – подчеркнул генеральный директор Avito Владимир Правдивый. «Мы готовы содействовать ФАС в проведении объективного расследования, чтобы установить на рынке интернет поиска прозрачные условия сотрудничества и честной конкуренции», – сообщил генеральный директор Zoon.ru Илья Мутовин.

Доавбим, что регулятор проверит другие поисковики, в том числе Google, на аналогичные действия, сообщили 14 апреля в пресс-службе ФАС.

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