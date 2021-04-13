ФАС возбудила дело против «Яндекса»: котировки компании падают

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении отечественного техно-гиганта «Яндекс» за дискриминацию в результатах поиска, сообщает ТАСС. Инвесторы отреагировали мгновенно: акции компании падали в цене на 7,1% до 4510 рублей.

По данным на 19:40 мск, акции «Яндекса» отыграли падение на 1,5% и торгуются по 4595 рубля.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», – сообщили во вторник представители ФАС в telegram-канале ведомства.

В «Яндексе» отметили, что они не согласны с обвинениями и «будут отстаивать свою позицию».

В феврале ФАС заинтересовалась особенностями поисковой выдачи «Яндекса». Жалобы в ведомство подали в частности, Avito, ЦИАН, «2ГИС». По мнению компаний, поиск не выдавал ссылки на компании, не входящие в экосистему «Яндекса». ФАС вынесла в отношении «Яндекса» предупреждение, на которое компания не отреагировала.

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Фото: madamF / Shutterstock.com