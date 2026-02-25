На маркетплейсах введут единые правила отображения цен — теперь они не будут зависеть от способа оплаты заказа

Для маркетплейсов в России введут единые правила отображения цен, которые не будут зависеть от способа оплаты товара, приводит ТАСС заявление премьер-министра Михаила Мишустина. Новые нормы станут частью регулирования платформенной экономики. Решение прозвучало на фоне публичного конфликта между банками и онлайн-платформами из-за скидок, которые предоставляются только при оплате картами самих площадок.

Маркетплейсы приведут ценообразование к единому стандарту

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в новом законе появятся конкретные требования к работе маркетплейсов.

В частности:

сведения о товарах будут проверяться через государственные информационные системы и реестры — включая маркировку и сертификаты;

вводятся единые правила отображения цены — без зависимости от способа оплаты.

Кроме того, планируется ввести преференции для самозанятых, которые участвуют в программе добровольного социального пенсионного страхования.

Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026 года

Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Закон вводит единые правила для всех платформ, через которые бизнес продаёт товары или оказывает услуги. Для компаний и предпринимателей предусмотрены следующие изменения:

платформы обязаны заранее предупреждать об изменениях тарифов, комиссий и условий сотрудничества;





удаление товаров или блокировка аккаунтов должны сопровождаться объяснением причин и возможностью обжалования;





площадки обязаны раскрывать базовые принципы ранжирования товаров и рекламы;





требования к карточкам товаров, ценам, возвратам и обменам приводятся к единому стандарту;





взаимодействие с самозанятыми и фрилансерами получает отдельный правовой режим.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что закон направлен на защиту интересов потребителей и бизнеса. По его словам, платформы обязаны будут уведомлять покупателей о возможности предъявить требования к продавцу и вернуть товар ненадлежащего качества.

Он также сообщил, что правительство готовит подзаконные акты. По его словам, недавно состоялась стратегическая сессия с участием крупнейших онлайн-платформ и представителей офлайн-бизнеса.

Контекст

Дискуссия вокруг скидок на маркетплейсах, которые предоставляются только при оплате определёнными картами, развернулась с ноября 2025 года.

В ноябре глава Сбера Герман Греф заявил, что онлайн-площадки якобы «недоплатили» 1,5 трлн рублей налогов из-за скидочных схем. Вскоре Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк заявили, что поддерживают скидки, но выступают против их привязки к конкретной карте или способу оплаты.

Глава Wildberries&Russ Татьяна Ким направила письмо в ЦБ, правительство и Федеральное собрание, указав, что ограничения ударят по селлерам. В декабре к дискуссии присоединились «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, обратившиеся к премьеру с жалобой на неравные условия конкуренции.

В феврале 2026 года Банк России представил вариант урегулирования конфликта. Регулятор преложил сохранить единую цену товара и перевести скидочные программы маркетплейсов на «открытую модель»: все банки смогут участвовать в них на равных условиях.