Набиуллина поставила точку в вопросе выпуска банкнот в 10 тысяч рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выпуск монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей не планируется. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

У монеты, возможно, и были бы преимущества, но «граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», пояснила Набиуллина.

«При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду», — уточнила изданию глава регулятора.

В тоже время Набиуллина высказалась по цифровому рублю, сказав, что откликов по его концепции поступило много.

«Хотела бы подчеркнуть, что мы не предполагаем, что произойдет какое-то быстрое изменение структуры денежной массы. Мы еще должны будем создать прототип и протестировать его, прежде чем цифровой рубль будет широко применяться», — сказала она, добавив, что сначала нужно всё проработать с точки зрения информационной безопасности, устойчивости к киберрискам, а уже потом «внедрять в зрелом виде».

Ранее Центробанк отреагировал блокировкой счетов на манипуляцию акциями компании «Россети Юг» через Telegram.