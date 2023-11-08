Эльвира Набиуллина оценила влияние блокирующих санкций на инвесторов «СПБ Биржи». По ее словам, под блокировку попали в первую очередь активы квалифицированных инвесторов. Их доля на площадке составляет 80%.

Глава Банка России прокомментировала введение со стороны США блокирующих санкций в отношении «СПБ Биржи». По словам Эльвиры Набиуллиной, это коснулось в первую очередь активов квалифицированных инвесторов, передает «Интерфакс».

По оценке ЦБ, около 80% всего объема ценных бумаг, торгующихся на площадке, принадлежат квалифицированным инвесторам.

«Это действительно проблема. Сейчас биржа анализирует ситуацию, думает над шагами, которые могут быть предприняты в этой связи», – отметила Набиуллина.

Неквалифицированные инвесторы по факту не могли покупать ценные бумаги на организованных торгах на «СПБ Бирже», добавила глава ЦБ. Пока бумаги были доступны для торгов, инвесторы продали их значительную часть, уточнила председатель Банка России.

США ввели блокирующие санкции в отношении «СПБ Биржи» 2 ноября. Нахождение в SDN List предполагает блокировку активов в США и запрет для американцев на взаимодействие с физлицами и организациями.

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