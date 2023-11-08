Эльвира Набиуллина оценила влияние блокирующих санкций на инвесторов «СПБ Биржи». По ее словам, под блокировку попали в первую очередь активы квалифицированных инвесторов. Их доля на площадке составляет 80%.
Глава Банка России прокомментировала введение со стороны США блокирующих санкций в отношении «СПБ Биржи». По словам Эльвиры Набиуллиной, это коснулось в первую очередь активов квалифицированных инвесторов, передает «Интерфакс».
По оценке ЦБ, около 80% всего объема ценных бумаг, торгующихся на площадке, принадлежат квалифицированным инвесторам.
«Это действительно проблема. Сейчас биржа анализирует ситуацию, думает над шагами, которые могут быть предприняты в этой связи», – отметила Набиуллина.
Неквалифицированные инвесторы по факту не могли покупать ценные бумаги на организованных торгах на «СПБ Бирже», добавила глава ЦБ. Пока бумаги были доступны для торгов, инвесторы продали их значительную часть, уточнила председатель Банка России.
США ввели блокирующие санкции в отношении «СПБ Биржи» 2 ноября. Нахождение в SDN List предполагает блокировку активов в США и запрет для американцев на взаимодействие с физлицами и организациями.
Фото на обложке: sasirin pamai /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составит 3 трлн рублей — ЦБ
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Штрафы за утечку данных вырастут до 10 раз, первое платежное приложение для ОС «Аврора»: главное 8 ноября
ВОЗМОЖНОСТИ
08 ноября 2023
08 ноября 2023