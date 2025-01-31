«Яндекс.Такси» начнет отчислять налоги за самозанятых водителей с 1 февраля

«Яндекс Такси» с 1 февраля начнет уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) за всех самозанятых водителей. В компании заявили «Ведомостям», что сделают отчисление НПД обязательным первыми на российской рынке.

После каждой поездки агрегатор будет рассчитывать и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис, затем ежемесячно уплачивать их за него, пояснил представитель «Яндекс Такси». Реализация инициативы позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», подчеркнули в компании.

Сервис начал тестировать автоматический расчет и удержание НПД еще в прошлом году, участие в эксперименте было добровольным. По итогам эксперимента в конце прошлого года было перечислено более 6 млрд рублей налоговых отчислений, а участие в нем приняли более половины водителей.

С инициативой о превращении цифровых платформ в «налоговых агентов по НПД» Минтруд выступил еще в 2023 году. ФНС поддержала предложение Минтруда, однако оно так и не обрело законной силы. Сейчас идея все еще активно обсуждается профильными ведомствами и платформами, рассказали «Ведомостям» информированные источники. Большое количество площадок выступают против инициативы из-за возможных финансовых и технических сложностей ее реализации.

Самозанятые сейчас платят НПД по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и делают налоговые отчисления в бюджет. Сумма отчислений формируется автоматически в личном кабинете исходя из размера указанной выручки.

Сейчас цифровые платформы могут удержать налог с самозанятого только в случае его поручения на это, отметила советник практики международного налогового планирования BGP Litigation Элина Бурыкина. Для введения всеобщего обязательства платформ по расчету и отчислению НПД «необходимо будет вносить изменения в законодательство и настраивать под них программное обеспечение ФНС», добавила она.

Число самозанятых в России по итогам 2024 года выросло на 30%, до 12,2 млн человек. Опрошенные RB.RU эксперты предупредили, что это может обернуться ужесточением требований к ним. Вместе с тем для этой категории предпринимателей будет расти возможность получения социальных гарантий, ожидают они.