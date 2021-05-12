«Непопулярное предложение, но...»: Набиуллина предложила не давать вычет за инвестиции за рубеж

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила с предложением перестать предоставлять налоговый вычет за инвестиции в иностранные компании, пишет РИА Новости.

«Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, – а это по сути дела бюджетные деньги и бюджетная льгота, – стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», – цитирует Набиуллину РИА Новости.

По словам Набиуллиной, доля таких инвестиций за год выросла вдвое и превышает 15%.

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