«Непопулярное предложение, но...»: Набиуллина предложила не давать вычет за инвестиции за рубеж

Кирилл Билык
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила с предложением перестать предоставлять налоговый вычет за инвестиции в иностранные компании, пишет РИА Новости.
«Непопулярное предложение, но...»: Набиуллина предложила не давать вычет за инвестиции за рубежКирилл Билык
«Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, – а это по сути дела бюджетные деньги и бюджетная льгота, – стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», – цитирует Набиуллину РИА Новости.
По словам Набиуллиной, доля таких инвестиций за год выросла вдвое и превышает 15%.
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