Марсианский вертолет NASA установил высотный рекорд

Ingenuity, вертолет NASA, завершил свой десятый полет на Марсе с рекордным результатом. Аппарат сумел подняться на высоту 12 метров от поверхности планеты.

Ранее Ingenuity поднимался на высоту не более десяти метров.

«Он был нацелен на район под названием „Поднятые хребты“ (скалистая местность. — прим.). Это самый сложный полет с десятью отдельными точками и рекордной высотой 40 футов (около 12 метров)», — говорится в сообщении NASA в твиттере.

Каждый из десяти этапов полета вертолета сопровождался его остановками над местностью, поворотом и созданием снимков.

Вертолет Ingenuity совершил посадку на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в феврале.

Каждый следующий полет Ingenuity был более смелым, чем предыдущий, отмечает Business Insider. Издание называет последний субботний полет вертолета «вероятно, самым рискованным».

Инженеры NASA полагали, что Ingenuity выйдет из строя намного раньше — во время четвертого или пятого полета, когда проверялись пределы скорости и выносливости коптера.

Фото: NASA / Полет Ingenuity 24.06.2021