Разработчикам открыли доступ к российскому магазину приложений NashStore

АНО «Цифровые платформы» сообщила об открытии для разработчиков российского Android-магазина приложений NashStore. С 9 по 15 мая платформа будет находиться на стадии альфа-тестирования, с 16 мая NashStore станет доступен для скачивания пользователями.

Все желающие разработчики могут зарегистрировать на сайте NashStore свои программы в формате .apk, которые будут проверены на наличие вредоносного кода. После этого станет доступна публикация приложения в магазине с возможностью переноса данных из Google Play.

Приложения в магазине делятся на 35 категорий, в числе которых бизнес, связь, соцсети и другие. В «Цифровых платформах» сообщили, что через несколько недель в NashStore появятся платежные сервисы.

«Альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android», — так описывается NashStore на сайте сервиса.

Организация пригласила более трех тысяч владельцев приложений, в том числе российские банки — Сбербанк, ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и др. Отмечается, что заявки на регистрацию подали разработчики из Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Казахстана и Беларуси.

Создание российского магазина приложений анонсировали в конце марта. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков объяснил решение невозможностью «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений» россиянами.

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