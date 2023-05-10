Natura Siberica расширит розничную сеть на треть за ближайший год

Косметическая сеть Natura Siberica собирается расширить розничную сеть на треть в ближайший год, к лету 2024 года число магазинов достигнет 100, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Феликса Либа.
Сейчас сеть насчитывает 67 точек. С начала текущего года компания открыла три новых магазина, в мае к открытию готовятся еще восемь.
Natura Siberica планирует открывать новые магазины в Московской области, Туле, Калуге, Владимире, а также Новосибирске, Нижневартовске, Иркутске, Ханты-Мансийске, Нижнем Тагиле, Салехарде, Уренгое, Якутске.
Помимо собственных розничных магазинов компания развивает формат «магазин в магазине», с сентября 2022 года по март 2023 года было открыто около 100 таких точек в сети «Перекресток», добавил Либ.
Также в 2023 году планируется запуск нескольких новых линеек продукции. Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» пополнится категорией бытовой химии и детской косметикой эконом-сегмента, а в бренде Natura Siberica и Planeta Organica будет представлена новая линейка парфюмерии.
- Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи». Выручка компании в 2022 году составила 10,2 млрд рублей.
- Компанию в 2008 году основал бизнесмен Андрей Трубников. После его смерти в январе 2021 года в компании разгорелся корпоративный конфликт: дети от разных браков и последняя жена предпринимателя Анастасия спорили о разделе наследства, из-за этого останавливалось производство.
- В начале мая стало известно, что владельцем АО «Органик Рус», которой принадлежит группа компаний Natura Siberica, станет АФК «Система» .
Фото на обложке: с сайта Natura Siberica
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