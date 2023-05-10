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Natura Siberica расширит розничную сеть на треть за ближайший год

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Косметическая сеть Natura Siberica собирается расширить розничную сеть на треть в ближайший год, к лету 2024 года число магазинов достигнет 100, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Феликса Либа.

Natura Siberica расширит розничную сеть на треть за ближайший год

Сейчас сеть насчитывает 67 точек. С начала текущего года компания открыла три новых магазина, в мае к открытию готовятся еще восемь.

Natura Siberica планирует открывать новые магазины в Московской области, Туле, Калуге, Владимире, а также Новосибирске, Нижневартовске, Иркутске, Ханты-Мансийске, Нижнем Тагиле, Салехарде, Уренгое, Якутске.

Помимо собственных розничных магазинов компания развивает формат «магазин в магазине», с сентября 2022 года по март 2023 года было открыто около 100 таких точек в сети «Перекресток», добавил Либ.

Также в 2023 году планируется запуск нескольких новых линеек продукции. Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» пополнится категорией бытовой химии и детской косметикой эконом-сегмента, а в бренде Natura Siberica и Planeta Organica будет представлена новая линейка парфюмерии.

  • Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи». Выручка компании в 2022 году составила 10,2 млрд рублей. 
  • Компанию в 2008 году основал бизнесмен Андрей Трубников. После его смерти в январе 2021 года в компании разгорелся корпоративный конфликт: дети от разных браков и последняя жена предпринимателя Анастасия спорили о разделе наследства, из-за этого останавливалось производство.
  • В начале мая стало известно, что владельцем АО «Органик Рус», которой принадлежит группа компаний Natura Siberica, станет АФК «Система» .

Фото на обложке: с сайта Natura Siberica

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