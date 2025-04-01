Госдума запретила навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям

Закон предусматривает ряд мер, призванных защитить права потребителей. Продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату возможна только с согласия покупателя. Запрещено навязывать дополнительные товары до заключения договора о приобретении основной продукции. Потребители получают право требовать возврата денежных средств за навязанные товары и услуги, которые должны быть возвращены в течение трех дней.

Кроме того, исключено автоматическое проставление отметок о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение такого согласия продавцом за потребителя. Законом также запрещено создавать условия, предполагающие изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров.

«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении законопроект был одобрен Госдумой 28 января. Если документ утверият Совет Федерации и подпишет Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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