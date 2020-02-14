Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названа доля желающих покинуть Россию

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

17% россиян хотели бы эмигрировать. Больше всего опрошенных хотели бы переехать на ПМЖ в США. Таковы данные опроса «Ромир», с которым ознакомилась Lenta.ru.

Названа доля желающих покинуть Россию

14% россиян хотели бы переехать в Штаты, по 8% — в Испанию и Германию, 7% — в Канаду. 

Среди других приоритетных направлений: Италия и Австралия (по 5%), Украина, Израиль и Финляндия (по 4%). В Европу в целом хотели бы переехать жить 4% респондентов.

В список стран, куда бы уехали россияне, также попали Франция, Австрия и Черногория (по 3%), Исландия, Швеция, Таиланд, Индия и Египет (по 2%), Швейцария, Латвия, Чехия, Греция, Болгария, Великобритания, Япония, Кипр, Турция и Бразилия (по 1%).

83% наших сограждан покидать Россию не собираются.

Фото: Tanathip Rattanatum / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ