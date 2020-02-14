Названа доля желающих покинуть Россию

17% россиян хотели бы эмигрировать. Больше всего опрошенных хотели бы переехать на ПМЖ в США. Таковы данные опроса «Ромир», с которым ознакомилась Lenta.ru.

14% россиян хотели бы переехать в Штаты, по 8% — в Испанию и Германию, 7% — в Канаду.

Среди других приоритетных направлений: Италия и Австралия (по 5%), Украина, Израиль и Финляндия (по 4%). В Европу в целом хотели бы переехать жить 4% респондентов.

В список стран, куда бы уехали россияне, также попали Франция, Австрия и Черногория (по 3%), Исландия, Швеция, Таиланд, Индия и Египет (по 2%), Швейцария, Латвия, Чехия, Греция, Болгария, Великобритания, Япония, Кипр, Турция и Бразилия (по 1%).

83% наших сограждан покидать Россию не собираются.

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