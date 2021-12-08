Названы регионы России с наибольшей активностью малых и средних предприятий

Облачный сервис «Мой склад» выявил российские регионы с наибольшей активностью малого и среднего бизнеса (МСП).

С результатами исследования, в котором были использованы данные ФНС, удалось ознакомиться RB.RU.

В топ-10 по числу предприятий на 1000 человек по состоянию на 1 ноября вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининградская, Новосибирская, Московская, Сахалинская области, Камчатский и Краснодарский края, Магаданская область и Севастополь.

Самая низкая активность бизнеса зафиксирована в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Тюменской и Вологодской областях, Тыве, Забайкальском крае, Осетии, Кабардино-Балкарии и ЕАО.

По количеству новых предприятий в сфере МСП лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, республика Алтай, Новосибирская область, Татарстан, Магаданская и Калужская области, Якутия.

«Причины активности разные. Например, на Сахалине, в Магаданской области, Якутии, Камчатке основной рост бизнеса связан с развитием промышленности: добычей полезных ископаемых, открытию новых обрабатывающих предприятий и промыслов. В столицах, Калининградской области, Краснодарском крае в первую очередь с развитием внутреннего туризма и переездом "удаленщиков"», — прокомментировали составители исследования.

Неблагоприятные условия для развития малого бизнеса традиционно сложились на Северном Кавказе, в Курганской области, на Чукотке и в Забайкалье из-за высоких природных и институциональных издержек, отсутствия промышленных центров и крупных городов.

Основным драйвером для роста МСП в настоящее время является онлайн-торговля.

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Фото на обложке: Unsplash

Фото в тексте: МойСклад