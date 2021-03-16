Названы три причины срыва сделки «Сбера» и Ozon

Одной из причин разрыва соглашения Ozon со «Сбербанком» о покупке до 30% акций после допэмиссии стали низкая оценка онлайн-ритейлера, пишет Forbes со ссылкой на источники. Второй причиной стало то, что «Сбербанк» настаивал на ребрендинге Ozon, при этом сделка ставила под угрозу финтех-сервисы компании.

О сделке между компаниями стало известно еще в июне прошлого года, но она так и не состоялась не неизвестным на тот момент причинам. По словам одного из собеседников издания, «Сбербанк» был готов на соглашение с Ozon при цене в $1,4 млрд, а Ozon — при цене в $2,1 млрд. В итоге Ozon в ходе IPO на NASDAQ в ноябре был оценен в $6,2 млрд, а к закрытию торгов 15 марта его капитализация достигла $11,9 млрд.



В ноябре прошлого года Ozon заплатил «Сбербанку» 1 млрд рублей в рамках урегулирования спора. Долг возник в результате разрыва соглашения между компаниями. Ozon был не согласен с требованием о выплате, дело могло дойти до суда, однако, в результате, все решилось мирным путем — ритейлер согласился заплатить необходимую сумму.



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