Ozon перед IPO заплатил 1 млрд рублей Сбербанку

Маркетплейс Ozon решил урегулировать спор со Сбербанком и выплатил ему млрд рублей, говорится в материалах, поданных Ozon в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Причиной спора стал разрыв соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком.

Еще в сентябре маркетплейс разорвал соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком (предмет сделки не разглашается). Расторжение соглашения привело к неустойке в млрд рублей.

Ozon с выставленным штрафом не согласился, о чём уведомил Сбербанк. Компания не исключала, что дело может дойти до арбитражного суда, уточняют источники СМИ. В итоге разногласия удалось разрешить мирным путем. Стороны подписали соглашение об урегулировании.

«Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.», — говорится в материалах Ozon.

Напомним, Ozon подал заявку на IPO на бирже Nasdaq в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2 ноября. Компания планирует разместить 30 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене от $22,5 до $27,5.

Торги акциями Ozon на Nasdaq могут начаться 25 ноября. Верхняя граница оценки компании составляет $12 млрд, нижняя — $4 млрд.

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