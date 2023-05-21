Основатели Neeva объявили о закрытии платного поисковика спустя два года после запуска

Основатели платного поисковика без рекламы Neeva Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан объявили о закрытии проекта. Бывшие сотрудники Google надеялись составить конкуренцию своему экс-работодателю.
О закрытии Neeva предприниматели сообщили в блоге компании.
«Одно дело — создать поисковую систему, совершенно другое — убедить обычных пользователей перейти к лучшему выбору», — признались сооснователи Neeva.
Рамасвами и Рагхунатан рассказали, что в процессе работы над поисковиком им, располагая «крошечной командой из 50 человек», пришлось конкурировать с крупными корпорациями «с бесконечными ресурсами».
Бизнесмены заявили, что на фоне текущих экономических условий они прекращают попытки построения бизнеса в области пользовательского поиска. Проект закроется 2 июня 2023 года, стартап вернет владельцам Neeva Premium деньги за неиспользованную часть подписок, а также удалит все личные и платежные данные.
Основатели Neeva гордятся, что их поисковик первым начал предоставлять ответы искусственного интеллекта на большинство запросов. Сервис NeevaAI был запущен в январе 2023 года.
Стартап планирует продолжить работу в сфере искусственного интеллекта, где компания рассчитывает использовать накопленный опыт в области поиска и больших языковых моделей. Конкретнее о планах Neeva надеется рассказать «в ближайшие несколько недель».
Ранее в этом месяце издание The Information сообщало, что покупку Neeva рассматривает облачный сервис Snowflake.
В 2020 году бывший руководитель рекламного департамента Google Шридхар Рамасвами анонсировал запуск поисковой системы Neeva, которая должна была составить прямую конкуренцию Google. Ее особенность — отсутствие рекламы и работа по модели подписки. Проект стартовал в середине 2021 года со стоимостью подписки в $4,95.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России
- 2 Вызванное Эль-Ниньо потепление может нанести мировой экономике ущерб $3 трлн
- 3 Бизнес-дискуссии, нетворкинг и призы: «Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства
- 4 Как построить клиентоцентричную культуру в компании, обсудят на метод-митапе
- 5 В Москве состоится бизнес-конгресс молодых предпринимателей
ВОЗМОЖНОСТИ
21 мая 2023
21 мая 2023