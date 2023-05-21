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Основатели Neeva объявили о закрытии платного поисковика спустя два года после запуска

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатели платного поисковика без рекламы Neeva Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан объявили о закрытии проекта. Бывшие сотрудники Google надеялись составить конкуренцию своему экс-работодателю.

Основатели Neeva объявили о закрытии платного поисковика спустя два года после запуска

О закрытии Neeva предприниматели сообщили в блоге компании.

«Одно дело — создать поисковую систему, совершенно другое — убедить обычных пользователей перейти к лучшему выбору», — признались сооснователи Neeva.

Рамасвами и Рагхунатан рассказали, что в процессе работы над поисковиком им, располагая «крошечной командой из 50 человек», пришлось конкурировать с крупными корпорациями «с бесконечными ресурсами».

Бизнесмены заявили, что на фоне текущих экономических условий они прекращают попытки построения бизнеса в области пользовательского поиска. Проект закроется 2 июня 2023 года, стартап вернет владельцам Neeva Premium деньги за неиспользованную часть подписок, а также удалит все личные и платежные данные.

Основатели Neeva гордятся, что их поисковик первым начал предоставлять ответы искусственного интеллекта на большинство запросов. Сервис NeevaAI был запущен в январе 2023 года.

Стартап планирует продолжить работу в сфере искусственного интеллекта, где компания рассчитывает использовать накопленный опыт в области поиска и больших языковых моделей. Конкретнее о планах Neeva надеется рассказать «в ближайшие несколько недель».

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Ранее в этом месяце издание The Information сообщало, что покупку Neeva рассматривает облачный сервис Snowflake.

В 2020 году бывший руководитель рекламного департамента Google Шридхар Рамасвами анонсировал запуск поисковой системы Neeva, которая должна была составить прямую конкуренцию Google. Ее особенность — отсутствие рекламы и работа по модели подписки. Проект стартовал в середине 2021 года со стоимостью подписки в $4,95.

Фото: Unsplash

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