Бизнес назвал законопроект о штрафах за непродажу валюты слишком строгим

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к депутатам с просьбой изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами. Документ прошел первое чтение в конце ноября 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения.
Законопроект предполагает штрафы для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рулей, для юрлиц – от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Отдельная ответственность за невыполнение требований по продаже валюты нужна для контроля за их соблюдением на практике, говорится в пояснительной записке.
Бизнес предлагает следующие изменения:
- Зафиксировать размеры штрафа. Сейчас проект предусматривает штраф в размере 75–100% от непроданной выручки;
- Предусмотреть различные подходы к наказанию исходя из продолжительности просрочки исполнения требования, вида товара, валюты контракта и т. д. В частности, перед высшей мерой наказания можно выносить предупреждение и назначать штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ;
- Ввести отсрочку от пяти дней в применении санкции, если валютная выручка была продана, но с некоторым нарушением срока;
- Не придавать новой норме по штрафам обратную силу (авторы документа предлагают наказывать компании за нарушения, допущенные не только после вступления поправок к КоАПу в силу, но и за все время со дня издания указа президента об обязательной продаже валютной выручки).
- В письме также предлагается продлить мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они вызваны санкциями на 2024–2025 годы.
Владимир Путин подписал указ о требовании к некоторым экспортерам продавать часть валютной выручки в 11 октября. На следующий день курс доллара США на Мосбирже упал ниже 97 рублей. Курс евро — до 102,5 рублей. Глава Сбербанка Герман Греф тогда усомнился в эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки стабилизировать курс рубля. Требование к экспортерам продавать часть валюты на внутреннем рынке, указ о котором подписал президент, «вряд ли повлияет на ситуацию», посчитал он.
Фото на обложке: Unsplash
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