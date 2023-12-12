Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к депутатам с просьбой изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами. Документ прошел первое чтение в конце ноября 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения.

Бизнес назвал законопроект о штрафах за непродажу валюты слишком строгим