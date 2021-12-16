Акселератор Neti ищет стартапы по аутстаффингу и аутсорсингу разработчиков в b2b-сегменте

20 декабря 2021 года стартует второй поток акселерационной программы группы компаний Neti. Принять участие в ней могут стартапы, занимающиеся аутсорсингом и аутстаффингом разработчиков или создающие решения для таких компаний. Подать заявку можно до 17 декабря.

Участников акселератора ждут:

инвестиции до 5 млн рублей;

гранты до 500 тысяч рублей для проверки гипотез или масштабирования проекта;

запуск пилотных проектов внутри группы компаний Neti и ее клиентов;

обратная связь и поддержка от ведущих аналитиков, маркетологов, разработчиков и продавцов;

нетворкинг.

В первый поток акселератора попали команды трех направлений: геймдев, 1С-разработка и HR. С участниками работали трекеры: обсуждали стратегию и конкретные шаги к максимально быстрой проверке бизнес-идей. «За несколько месяцев все команды приблизились к полноценному запуску продукта», — отметил Евгений Дорофеев, эдвайзер в ГК Neti.

Подробнее об их результатах.

В направлении геймдев команда получила 350 тысяч рублей на разработку кликабельного прототипа. За несколько месяцев из пошаговой игрушки на флеше сделала игру в реальном времени, очень близкую к шахматам по тактической составляющей, но при этом достаточно казуальную. Сейчас команда нацелена провести глубинную аналитику рынка, чтобы выстроить бизнес-модель и сформулировать оптимальный подход к монетизации, а затем найти инвестора.

Команда, которая занимается 1С-разработкой, оценивала спрос за границей. В результате участники провели десятки очных переговоров и сотни звонков, проверили гипотезы и нашли партнеров. Также для выхода на зарубежный рынок компании нужно перепрофилировать русскоязычных разработчиков, поэтому сейчас там вдобавок прорабатывают систему внутреннего обучения.

Команда направления HR проанализировала рынок и определила количество потенциальных клиентов. Благодаря упрощению процесса подбора персонала и удобным срезам по кандидатам на каждом этапе разрабатываемая ATS-система позволит компаниям экономить на найме до 30%.

Более подробная информация о программе и регистрация — на сайте. Организаторы предупреждают, что мест осталось немного.