Исследование Microsoft: нейросети негативно влияют на критическое мышление людей

Чрезмерное использование ИИ в работе может ослаблять критическое мышление и негативно влиять на когнитивные способности, включая умение анализировать информацию. К такому выводу пришли исследователи Microsoft и Университета Карнеги-Меллона в США.

Как показало исследование, люди, которые полагаются на ИИ, часто только проверяют, насколько ответы чат-бота пригодны для использования, но не задействуют более высокоуровневые критические навыки, такие как создание, оценка и анализ информации. В результате сотрудники лишаются «рутинных возможностей для тренировки суждений и укрепления когнитивных навыков, что делает их неподготовленным к нестандартным ситуациям», говорится в статье.

Всего в опросе участвовали 319 человек, которые занимаются интеллектуальной работой и используют нейросети, например, пишут электронные письма, проводят исследования или составляют графики для визуализации данных. Респондентов попросили поделиться, насколько они уверены в себе, в генеративном ИИ и в своей способности оценивать результаты нейросети.

Выяснилось, что только 36% использовали навыки критического мышления при работе с ИИ. Одна респондентка рассказала, что доверила ChatGPT написать характеристику сотрудника, но перепроверила результат, чтобы не представить некорректный документ. Другой участник исследования редактировал сгенерированные ИИ электронные письма прежде, чем отправить их своему начальнику. Также многие перепроверяли информацию с помощью обычных поисковых запросов в интернете.

Участники, которые были уверены в искусственном интеллекте, прилагали меньше усилий для перепроверки данных. Особенно это касалось рутинных задач. «Хотя ИИ может повысить эффективность, он также снижает уровень критического вовлечения, особенно в рутинных или менее значимых задачах, когда пользователи просто полагаются на ИИ. Это вызывает опасения по поводу долгосрочной зависимости от технологий и утраты способности самостоятельно решать проблемы», — отметили ученые.

В России нейросети активно внедряют в рабочие процессы. 40% российской компаний начнут использовать ИИ в ближайшее время, а более трети уже применяют ИИ для решения рабочих задач на постоянной основе, показал опрос Anketolog.ru и Mediacom.Expert. При этом больше трети российских руководителей и HR-директоров (35%) считают существующие решения в области искусственного интеллекта недостаточно точными.

Фото на обложке: AntonKhrupinArt / Shutterstock / FOTODOM