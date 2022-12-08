Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Yandex Cloud представила нейросеть-соавтора — она «дорисовывает» изображения художников

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачная платформа Yandex Cloud, студия Arka и мультимедиа-художник Andrey Berger представили нейросеть-соавтора. Алгоритм машинного обучения может постоянно дополнять и «дорисовывать» изображения вместе с человеком.

Yandex Cloud представила нейросеть-соавтора — она «дорисовывает» изображения художников

Участники назвали такой метод цифрового искусства «принципом пинг-понга», говорится в сообщении Yandex Cloud. Его можно использовать, чтобы сгенерировать любые изображения — для выставок, промышленного и архитектурного дизайна, рекламы.

Для перфоманса была использована сверточная нейронная сеть VGG-19. Ее развернули в среде для ML-разработки Yandex DataSphere и обработали с ее помощью черновой эскиз иллюстрации художника. После этого Andrey Berger скорректировал полученное изображение, затем иллюстрацию снова «дорисовала» нейросеть. Такой «обмен» происходил более 15 раз.

Иллюстрация, созданная нейросетью-соавтором

Кроме эскизов в процессе перформанса «смешивали» QR-коды, логотип Yandex Cloud, «Черный квадрат» Малевича, изображения пузырчатых, слоистых и других природных структур.

Плед с рисунком, который создала нейросеть

Ранее стало известно, что американский разработчик ПО Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и другие продукты) начнет продавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Иллюстрации, созданные нейросетью, можно будет купить в библиотеке Adobe Stock.

Фото: Yandex Cloud

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний
  2. 2 Открыт прием заявок в Softlanding Program для стартапов в области SaaS
  3. 3 Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech
  4. 4 «Облако» безопасности: как сервисы Cloud помогают бизнесу противостоять вызовам и расти в эпоху перемен
  5. 5 Облачные технологии дают большие возможности бизнесу
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ