Yandex Cloud представила нейросеть-соавтора — она «дорисовывает» изображения художников

Облачная платформа Yandex Cloud, студия Arka и мультимедиа-художник Andrey Berger представили нейросеть-соавтора. Алгоритм машинного обучения может постоянно дополнять и «дорисовывать» изображения вместе с человеком.
Участники назвали такой метод цифрового искусства «принципом пинг-понга», говорится в сообщении Yandex Cloud. Его можно использовать, чтобы сгенерировать любые изображения — для выставок, промышленного и архитектурного дизайна, рекламы.
Для перфоманса была использована сверточная нейронная сеть VGG-19. Ее развернули в среде для ML-разработки Yandex DataSphere и обработали с ее помощью черновой эскиз иллюстрации художника. После этого Andrey Berger скорректировал полученное изображение, затем иллюстрацию снова «дорисовала» нейросеть. Такой «обмен» происходил более 15 раз.
Иллюстрация, созданная нейросетью-соавтором
Кроме эскизов в процессе перформанса «смешивали» QR-коды, логотип Yandex Cloud, «Черный квадрат» Малевича, изображения пузырчатых, слоистых и других природных структур.
Плед с рисунком, который создала нейросетьРанее стало известно, что американский разработчик ПО Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и другие продукты) начнет продавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Иллюстрации, созданные нейросетью, можно будет купить в библиотеке Adobe Stock.
Фото: Yandex Cloud
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