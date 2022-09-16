H&M начала ввозить новую коллекцию в Россию из Казахстана

Компания H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России из Казахстана. Для этого на складах марки увеличили число сотрудников, так как штатный персонал не справлялся с объемами поставок.
Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, рассказал «Известиям» источник издания. По прогнозам аналитиков, вещи H&M, завезенные через третьи страны, могут вырасти в цене на 30%.
Помимо Казахстана возможны поставки из Белоруссии, Армении и других приграничных стран, отметил основатель ГК «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин.
В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, в самой компании эту информацию подтверждать не стали.
Магазины H&M закрыты с марта. Об уходе из России компания объявила 18 июля. Тогда же стало известно, что магазины откроются 1 августа для продажи остатков товаров. Однако в объявленную дату магазины H&M не открылись вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы и собравшейся очереди из покупателей.
H&M, как стало известно позднее, отложила открытие торговых точек, чтобы «не создавать ажиотаж».
Фото на обложке: Unsplash
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