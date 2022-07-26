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«Тинькофф Банк» введет комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц с 15 августа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф Банк» с 15 августа введет комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц из всех стран, кроме Китая и Армении. Банк будет брать 3% от суммы перевода в валюте счета, принимающего деньги, но не менее 200 условных единиц.

«Тинькофф Банк» введет комиссию за входящие SWIFT-переводы для юрлиц с 15 августа

О нововведении клиенту банка рассказали в службе поддержки.

В пресс-службе «Тинькофф Банка» пояснили, что введение комиссии – это вынужденная мера.

«Наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки – поэтому мы вынуждены вводить новые меры для сокращения swift-переводов через "Тинькофф"», – сообщили в банке.

Комиссия вводится с 15 августа для переводов из всех стран, кроме Китая и Армении. Банк будет брать 3% от суммы перевода в валюте перевода (доллар США, евро, фунт стерлингов), но не менее 200 условных единиц.

Для входящих переводов в китайских юанях комиссия вводиться не будет. В Армению можно переводить доллары США и евро без ограничений. В 74 банка Китая без ограничений можно будет переводить только доллары США.

6 июля «Тинькофф Банк» приостановил все исходящие SWIFT-переводы в валюте. Ограничение действует до 1 октября. В конце июня банк ввел комиссию за хранение валюты на брокерских счетах.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

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