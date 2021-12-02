«Сбер» обнаружил новую схему мошенничества, из-за которой россияне могут лишиться жилья

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, которая предполагает воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — сообщил Велигодский.

Он также отметил, что это — зарождающийся тренд, а подобную схему в «Сбере» наблюдают лишь последний месяц. Велигодский призвал обратить на нее внимание.

Ранее 2 декабря 2021 года Банк России представил отчет о мошеннических операциях за в третий квартал, сообщив что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей. Всего за этот период регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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