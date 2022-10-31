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Telegram добавил возможность перевода видеосообщений в текст

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram выпустил обновление на Android – видеосообщения теперь можно расшифровывать в текст. Также в мессенджер добавили новые эмодзи, функцию создания отдельных чатов внутри группы и другие опции.

Telegram добавил возможность перевода видеосообщений в текст

Обновление Telegram пока вышло только на Android, на iOS релиз задерживается по неназванным компанией Apple причинам, сообщил Павел Дуров.

В Telegram появилась возможность расшифровки видеосообщений в текст. Эта функция, также как и перевод аудиосообщений в текст, доступна только обладателям платной premium-подписки. 

В группах с 200 и более участниками теперь можно создавать чаты внутри основной группы для обсуждения тем. Для каждой темы можно настроить уведомления.

Улучшено изменение размера текста – оно применяется ко всем элементам чата, в том числе предпросмотра ссылок. В ночной теме Telegram дополнен эффект размытия в полупрозрачных элементах.

Также появилась возможность привязки нескольких уникальных имен к обычному. Никнеймы можно купить на недавно запущенном маркетплейсе Fragment.

Фото на обложке: Ascannio / Depositphotos

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