Белорусский NewGen получил звание «стартап года»

Международная конференция для IT-предпринимателей и венчурных инвесторов «Стартап года» определилась с победителем. Лучшим инновационным проектом признали белорусский стартап NewGen. Его решение анализирует ДНК для выявления рисков заболеваний человека.
О выборе экспертов конференции «Стартап года-2021» RB рассказал представитель компании-организатора.
Лучшим инновационным проектом в рамках конференции, по мнению ее участников, стал стартап из Беларуси NewGen. Сообщается, что он представил экспертам программу, которая анализирует ДНК кишечных бактерий и на основе полученных данных выявляет риски 43 заболеваний человека.
Конкуренцию NewGen в финале конкурса составили стартапы из Беларуси, США,
Ирландии, Польши, и Украины. Экспертами конференции выступили топ-менеджеры, генеральные директоры и основатели различных стартапов.
Международная конференция «Стартап года» проводится с 2015 года, в этом году ее организовали в 6 раз. Конференция проводится для изучения мировых трендов венчурной индустрии и развития технологического предпринимательства в Беларуси, отметили организатор, которым выступает центр развития предпринимательства «Стартап технологии».
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