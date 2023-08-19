Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Уход брендов Tassimo и Moccona, оплата улыбкой в «Азбуке вкуса»: главное 19 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Наталья Гормалева

JDE Peet`s (владеет брендом Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona, в «Азбуке вкуса» появится способ оплаты по биометрии, X (бывший Twitter) отключит функцию добавления в черный список и другие новости 19 августа.

Уход брендов Tassimo и Moccona, оплата улыбкой в «Азбуке вкуса»: главное 19 августа

Мир

  • В социальной сети X ( бывший Twitter) нельзя будет добавлять пользователей в черный список, заявил владелец компании Илон Маск. На вопрос, почему он планирует убрать черный список, предприниматель сказал, что в такой функции «нет смысла».
  • Команда Дональда Трампа заявила о готовности политика и бизнесмена сдаться в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, сообщает CNN. Отмечается, что его явка случится конце следующей недели.

Россия

  • ЛДПР запустила официальный Telegram-бот первого в мире цифрового политического алгоритма «Жириновский», пишет ТАСС.
  • Частная российская космическая компания «Стилспэйс» к 2028 году развернет на земной орбите группировку из девяти спутников дистанционного зондирования «Стилсат», сообщает ТАСС. Первый спутник запустят в следующем году в партнерстве с Китаем.

Бизнес

  • Производитель чая и кофе JDE Peet`s (Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona, пишет  «Ъ». Исполнительный директор компании Фабьен Саймон заявил, что ему на смену придет бренд Monarch.
  • Связанная с «Авито» компания «Кех Армения» привязала размер зарплат сотрудников в Армении к курсу рубля, узнали «Ведомости». Это повлияет на размер зарплат сотрудников, работающих в Армении, они снизятся.
  •  «Соллерс» вложит 600 млн рублей в производство трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. На новом производстве планируется выпуск 7 тысяч трансмиссий в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год.

Финансы

  • Криптобиржа OKX, которая в июне закрыла для россиян часть функций, восстановила    доступ пользователей к платформе okx.com, узнал РБК. 

Технологии

  • «Сбер» запустил оплату по биометрии в сети «Азбука вкуса», сообщили в банке. В магазинах ритейлера установили новые платежные терминалы, позволяющие принимать оплату через NFC, по QR-коду и по биометрии.

Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VK открыл бизнесу доступ к своей коммуникационной платформе на фоне блокировок Google Workspace
  2. 2 Владелец брендов Jameson и Chivas Regal закроет офис в России
  3. 3 OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа
  4. 4 Президент дал поручение продвигать российские видеоигры на зарубежный рынок
  5. 5 Российские частные инвесторы подали первый иск к Clearstream
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2023

Субсидии российским промышленным организациям

20 августа 2023

IT_ONE Cup. Базы данных

20 августа 2023

Стартап-акселератор Южный ИТ-парк

21 августа 2023

G8 Creative Awards

21 августа 2023

Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект

Все ВОЗМОЖНОСТИ