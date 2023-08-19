Уход брендов Tassimo и Moccona, оплата улыбкой в «Азбуке вкуса»: главное 19 августа

JDE Peet`s (владеет брендом Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona, в «Азбуке вкуса» появится способ оплаты по биометрии, X (бывший Twitter) отключит функцию добавления в черный список и другие новости 19 августа.
Мир
- В социальной сети X ( бывший Twitter) нельзя будет добавлять пользователей в черный список, заявил владелец компании Илон Маск. На вопрос, почему он планирует убрать черный список, предприниматель сказал, что в такой функции «нет смысла».
- Команда Дональда Трампа заявила о готовности политика и бизнесмена сдаться в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, сообщает CNN. Отмечается, что его явка случится конце следующей недели.
Россия
- ЛДПР запустила официальный Telegram-бот первого в мире цифрового политического алгоритма «Жириновский», пишет ТАСС.
- Частная российская космическая компания «Стилспэйс» к 2028 году развернет на земной орбите группировку из девяти спутников дистанционного зондирования «Стилсат», сообщает ТАСС. Первый спутник запустят в следующем году в партнерстве с Китаем.
Бизнес
- Производитель чая и кофе JDE Peet`s (Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona, пишет «Ъ». Исполнительный директор компании Фабьен Саймон заявил, что ему на смену придет бренд Monarch.
- Связанная с «Авито» компания «Кех Армения» привязала размер зарплат сотрудников в Армении к курсу рубля, узнали «Ведомости». Это повлияет на размер зарплат сотрудников, работающих в Армении, они снизятся.
- «Соллерс» вложит 600 млн рублей в производство трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. На новом производстве планируется выпуск 7 тысяч трансмиссий в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год.
Финансы
- Криптобиржа OKX, которая в июне закрыла для россиян часть функций, восстановила доступ пользователей к платформе okx.com, узнал РБК.
Технологии
- «Сбер» запустил оплату по биометрии в сети «Азбука вкуса», сообщили в банке. В магазинах ритейлера установили новые платежные терминалы, позволяющие принимать оплату через NFC, по QR-коду и по биометрии.
Фото на обложке: Pixel-Shot /
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