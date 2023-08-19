JDE Peet`s (владеет брендом Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona, в «Азбуке вкуса» появится способ оплаты по биометрии, X (бывший Twitter) отключит функцию добавления в черный список и другие новости 19 августа.

Уход брендов Tassimo и Moccona, оплата улыбкой в «Азбуке вкуса»: главное 19 августа