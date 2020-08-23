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Nio запустил услугу аренды аккумуляторов для своих электрокаров

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Китайский производитель электромобилей Nio запустил услугу аренды аккумуляторов. Она позволит покупать электромобиль, не имея аккумуляторной батареи — одного из самых дорогих его компонентов. Так компания снижает стартовую цену своего авто. Об этом сообщает агентство The Reuters.

Nio запустил услугу аренды аккумуляторов для своих электрокаров

Стоимость самого недорогого электромобиля компании — внедорожника ES6 — за счет отсутствия батареи снижается на $10 тысяч. Она составит около $40 тысяч с учетом госсубсидий.

Отмечается, что Nio управляет 143 станциями по замене аккумуляторов по всему Китаю. На них водители могут обменивать использованные аккумуляторы на полностью заряженные. С начала запуска сервиса 20 августа количество замен уже превысило 800 тысяч штук.

Предполагается, что водители будут платить ежемесячную арендную плату в размере $140 за использование батарей.

Министерство промышленности Китая поддержало инициативу. В ведомстве заявили, что они будут способствовать внедрению автомобилей с аккумуляторами, которые можно менять между различными марками и моделями.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock

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