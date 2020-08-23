Nio запустил услугу аренды аккумуляторов для своих электрокаров

Китайский производитель электромобилей Nio запустил услугу аренды аккумуляторов. Она позволит покупать электромобиль, не имея аккумуляторной батареи — одного из самых дорогих его компонентов. Так компания снижает стартовую цену своего авто. Об этом сообщает агентство The Reuters.

Стоимость самого недорогого электромобиля компании — внедорожника ES6 — за счет отсутствия батареи снижается на $10 тысяч. Она составит около $40 тысяч с учетом госсубсидий.

Отмечается, что Nio управляет 143 станциями по замене аккумуляторов по всему Китаю. На них водители могут обменивать использованные аккумуляторы на полностью заряженные. С начала запуска сервиса 20 августа количество замен уже превысило 800 тысяч штук.

Предполагается, что водители будут платить ежемесячную арендную плату в размере $140 за использование батарей.

Министерство промышленности Китая поддержало инициативу. В ведомстве заявили, что они будут способствовать внедрению автомобилей с аккумуляторами, которые можно менять между различными марками и моделями.

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