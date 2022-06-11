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В России запретили людям с судимостью работать в такси

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления работать в такси и общественном транспорте.

В России запретили людям с судимостью работать в такси

Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. По этому закону лица, судимые или находящиеся под уголовным преследованием за тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут заниматься перевозкой пассажиров и багажа, а также индивидуальным предпринимательством в следующих сферах:

  • образование, воспитание, развитие несовершеннолетних;
  • организация их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и соцобслуживания;
  • детско-юношеский спорт;
  • культура и искусство с участием несовершеннолетних.

К тяжким и особо тяжким относятся «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества».

Для водителей такси ограничения строже. У них также не должно быть судимостей за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Действие закона распространяется не только на россиян, но и на граждан стран-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Правовая норма вступит в силу 1 марта 2023 года. До 1 сентября 2023 года водители должны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Иначе их трудовые договоры будут прекращены.

Фото: bellena / Shutterstock

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