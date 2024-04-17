ЦБ РФ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90% в течение трех-пяти лет

Банк России рассчитывает на рост доли безналичных операций до 90% в течение следующих трех-пяти лет. Об этом заявила первый замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024.
По словам Скоробогатовой, в 2014 году число таких операций составляло 25%, тогда как к концу 2023 года — уже 83%.
«И наш прогноз на горизонте трех-пяти лет, что мы подойдем к цифре 90%. В самых продвинутых европейских небольших странах это цифра 92–93%», — сообщила первый замглавы ЦБ (цитата по «Ведомостям»).
В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%. По ее словам, переводы через СБП использует каждый второй житель России, оплачивает покупки — каждый третий.
Фото на обложке: Unsplash
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