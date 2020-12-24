Лидер в области облачных услуг Nordcloud войдет в группу компаний IBM

Корпорация IBM объявила о приобретении Nordcloud, одного из европейских лидеров в области внедрения облачных сред, трансформации приложений и оказания управляемых услуг. Таким образом, корпорация расширит свои возможности в облачной миграции и трансформации, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Миссия Nordcloud, компании со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) и 10 отделениями в Европе, заключается в содействии бизнес-заказчикам, направленном на усиление, оптимизацию и повышение гибкости в использовании облачных сред.

Nordcloud считается одним из лидеров в области предоставления публичных облачных услуг согласно данным Магического квадранта Gartner и рейтинга быстроразвивающихся европейских компаний по версии Financial Times. Компания является одним из немногих поставщиков услуг, который прошел тройную сертификацию: Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

По словам старшего вице-президента по инновациям в облачных приложениях и главный исполнительный директор IBM Global Business Services, приобретиени Nordcloud дополнит IBM глубокими экспертными знаниями, что позволит ускорить цифровую трансформацию клиентов, а также обеспечить большее использование

гибридной облачной платформы IBM.

По оценкам ведущих аналитиков ИТ-отрасли, к 2024 году рынок облачных профессиональных услуг превысит $200 млрд. Отмечается, что после завершения сделки Nordcloud войдет в группу компаний IBM. Финансовые подробности не разглашаются.

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