Почти 90% российских компаний продолжают работу в нормальном режиме после начала спецоперации — опрос

Исследование группы Ancor показало, что 89% российских компаний после начала спецоперации продолжают работу в нормальном режиме, 8% намерены изменить свою юридическую структуру и продолжить деятельность, и только 3% приостановили работу на территории РФ.

Опрос 368 компаний из разных отраслей проводился в апреле. Ancor выяснила, какие сложности компании испытывают в последнее время.

В основном юридическую структуру меняют предприятия в секторах ТНП (товары народного потребления), добывающей промышленности, IT и телекоммуникациях.

Основные вызовы последнего месяца для бизнеса (множественный выбор):

колебания валютного курса — 74%,

изменения логистических цепочек — 72%,

смена рекламных каналов — 26%,

необходимость структурных изменений бизнеса — 22%,

переход на другое программное обеспечение — 18%,

разработка новых продуктов в рамках импортозамещения — 12%,

резкая потребность в увеличении производства — 9%,

необходимость юридической реструктуризации компании — 8%.

Половина опрошенных 50% оценивают текущую ситуацию скорее как угрозу. Среди них больше всего компаний из сферы медицины и фармации, ТНП, автобизнеса и логистики.

Почти четверть участников (23%) увидели в сложившейся ситуации возможности для развития бизнеса. В топе оптимистов — сотрудники медицинской и фармотрасли, розничной торговли, машиностроения и интернет-компании.

27% считают, что глобально для них ничего не изменилось, либо они затрудняются с однозначной оценкой ситуации. Так ответили представители ТЭК, АПК и недвижимости.

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