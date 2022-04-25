Почти 90% российских компаний продолжают работу в нормальном режиме после начала спецоперации — опрос

Исследование группы Ancor показало, что 89% российских компаний после начала спецоперации продолжают работу в нормальном режиме, 8% намерены изменить свою юридическую структуру и продолжить деятельность, и только 3% приостановили работу на территории РФ.
Опрос 368 компаний из разных отраслей проводился в апреле. Ancor выяснила, какие сложности компании испытывают в последнее время.
В основном юридическую структуру меняют предприятия в секторах ТНП (товары народного потребления), добывающей промышленности, IT и телекоммуникациях.
Основные вызовы последнего месяца для бизнеса (множественный выбор):
- колебания валютного курса — 74%,
- изменения логистических цепочек — 72%,
- смена рекламных каналов — 26%,
- необходимость структурных изменений бизнеса — 22%,
- переход на другое программное обеспечение — 18%,
- разработка новых продуктов в рамках импортозамещения — 12%,
- резкая потребность в увеличении производства — 9%,
- необходимость юридической реструктуризации компании — 8%.
Половина опрошенных 50% оценивают текущую ситуацию скорее как угрозу. Среди них больше всего компаний из сферы медицины и фармации, ТНП, автобизнеса и логистики.
Почти четверть участников (23%) увидели в сложившейся ситуации возможности для развития бизнеса. В топе оптимистов — сотрудники медицинской и фармотрасли, розничной торговли, машиностроения и интернет-компании.
27% считают, что глобально для них ничего не изменилось, либо они затрудняются с однозначной оценкой ситуации. Так ответили представители ТЭК, АПК и недвижимости.
Фото на обложке: Unsplash
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