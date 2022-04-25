Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Почти 90% российских компаний продолжают работу в нормальном режиме после начала спецоперации — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Исследование группы Ancor показало, что 89% российских компаний после начала спецоперации продолжают работу в нормальном режиме, 8% намерены изменить свою юридическую структуру и продолжить деятельность, и только 3% приостановили работу на территории РФ.

Почти 90% российских компаний продолжают работу в нормальном режиме после начала спецоперации — опрос

Опрос 368 компаний из разных отраслей проводился в апреле. Ancor выяснила, какие сложности компании испытывают в последнее время.

В основном юридическую структуру меняют предприятия в секторах ТНП (товары народного потребления), добывающей промышленности, IT и телекоммуникациях.

Основные вызовы последнего месяца для бизнеса (множественный выбор):

  • колебания валютного курса — 74%,
  • изменения логистических цепочек — 72%,
  • смена рекламных каналов — 26%,
  • необходимость структурных изменений бизнеса — 22%,
  • переход на другое программное обеспечение — 18%,
  • разработка новых продуктов в рамках импортозамещения — 12%,
  • резкая потребность в увеличении производства — 9%,
  • необходимость юридической реструктуризации компании — 8%.

Половина опрошенных 50% оценивают текущую ситуацию скорее как угрозу. Среди них больше всего компаний из сферы медицины и фармации, ТНП, автобизнеса и логистики.

Почти четверть участников (23%) увидели в сложившейся ситуации возможности для развития бизнеса. В топе оптимистов — сотрудники медицинской и фармотрасли, розничной торговли, машиностроения и интернет-компании. 

27% считают, что глобально для них ничего не изменилось, либо они затрудняются с однозначной оценкой ситуации. Так ответили представители ТЭК, АПК и недвижимости.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  3. 3 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  4. 4 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
  5. 5 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
ИТ-кластер «Газпром нефти»
Прокачай в себе навыки бизнес-аналитика
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2022

«Новатор Москвы»

25 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Развитие»

26 апреля 2022

Moscow Travel Create

Все ВОЗМОЖНОСТИ