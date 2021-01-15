Фонд «Новая индустрия» инвестирует в цифровую платформу строительного мониторинга Skyeer

Совместный венчурный фонд «Газпром нефти», Газпромбанка, РВК и VEB Ventures «Новая индустрия» поддержал проект создания инновационной системы визуализации и контроля за ходом строительных работ Skyeer. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Инвестиции (их размер не раскрывается) будут направлены на развитие облачной платформы визуализации и бизнес-аналитики геопространственных данных под названием Skyeer и масштабирование бизнеса.

Ключевые области применения Skyeer — промышленное и гражданское строительство, горная добыча, мониторинг инфраструктурных объектов и территорий для предприятий нефтегазовой и угольной отраслей, металлургии, полигонов твердых бытовых отходов. Продукт можно интегрировать в облачные сервисы заказчика, что повышает уровень безопасности данных и конфиденциальность коммерческой информации.

Облачная платформа Skyeer позволит вести высокоточный дистанционный контроль за динамикой строительных работ, план-фактный анализ, планирование и управление земляными работами и террасированием. Система объединяет результаты аэровоздушного мониторинга с проектными данными в 2D/3D формате, цифровыми моделями рельефа.

Программа отслеживает динамику и любые отклонения от проекта, автоматически фиксирует изменения площадей, расстояний, углов, объемов и профилей объектов мониторинга. Skyeer превосходит традиционные методы контроля, основанные на геодезических исследованиях и построении дорогостоящих 3D-моделей, говорится в сообщении.

При поддержке фонда будут разработаны и запущены нескольких корпоративных и отраслевых версий продукта, а также усовершенствованы инструменты анализа данных с использованием искусственного интеллекта и Big Data.

В ближайшие два года запланирован запуск партнерской сети для расширения географии продаж и поддержки цифровой платформы, а также ее вывод на зарубежные рынки, заверили в «Новой индустрии».

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