НСПК вводит комиссию для погашения займов МФО с помощью карт

Оператор платежной системы «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — с 1 июля вводит для погашения займов микрофинансовых организаций (МФО) межбанковскую комиссию в 0,5%. Для таких операций также введут новый МСС-код. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации.

Предствители НСПК объяснили, что изменения планируются для корректной обработки межбанковских карточных операций по услугам и сервисам МФО с учетом требований платежной системы «Мир» к различным видам операций.

В последнее время МФО погашают с помощью AFT-транзакций. Такая операция предполагает пополнение счета с карты и считается переводом, что позволяло заметно снизить комиссию по сравнению с обычным карточным платежом.

В МФК «Мигкредит» сообщили изданию, что в начале года НСПК запретила банкам использовать AFT-транзакции для МФО. Введение нового МСС-кода и интерчейнджа стало компромиссом, который позволит в итоге избежать полного запрета, хотя точно приведет к росту операционных расходов в секторе.

При этом клиенты крупных микрофинансовых организаций, скорее всего, изменений не почувствуют. Финдиректор платформы Webbankir Илья Соловий предположил, что компании не станут перекладывать новые расходы на заемщиков и покроют их сами.

В 2023 году вступили в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО), которые, в частности, ужесточили правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Например, компаниям теперь приходится проводить минимум три из десяти прописанных в стандартах процедур: проверять действительность паспорта заемщика и подлинность фотографии в нем, кредитную историю клиента, а также то, что именно он использует указанные в заявлении счет и номер. Ранее для этого было достаточно в основном ксерокопии паспорта и номера телефона.

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