Оператор карт «Мир» начал регистрацию платежного бренда Papayya

Опрошенные изданием эксперты разделились во мнении о том, зачем оператору карт «Мир» понадобился новый бренд. Они полагают, что речь может идти о новой системе трансграничных переводов, запуске собственных эквайринговых терминалов или о платежной карте для туристов.

Национальная система платежных карт (НСПК) подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Papayya, следует из документа, с которым ознакомился RB.RU. В компании сообщили, что заявка подана на регистрацию бренда для существующего продукта.

В заявке указывается, что НСПК планирует использовать наименование Papayya для карточек идентификационных биометрических, с магнитным кодом, для платежных терминалов (9-й класс МКТУ), для выпуска дорожных чеков и кредитных карточек, услуг онлайн-банкинга (36-й класс), услуг шифрования цифровых данных (42-й класс).

Изображение заявляемого обозначения. Источник: Роспатент

В пресс-службе НСПК сообщили RB.RU, что заявка подана на регистрацию товарного знака для существующего технологичного продукта.

«Партнеры НСПК — банки и другие финансовые организации — уже применяют это решение при разработке собственных Pay-сервисов, чтобы позволить пользователям оплачивать товары и услуги токенизированными картами "Мир"», — сообщил представитель организации.

Между тем RB.RU не удалось найти упоминание этого сервиса в открытых источниках.

Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев считает, что речь может идти о регистрации товарного знака для нового платежного сервиса.

Технический директор банка для бизнеса «Бланк» Кирилл Бантуков предположил, что регистрация нового товарного знака может означать несколько направлений:

«С одной стороны это может быть запуск новой системы трансграничных переводов по аналогии с "Золотой Короной", "Контактом", WesternUnuion и другими. Очевидно, что чем дальше, тем больше на них будет давления и эта ниша будет освобождаться для новых игроков. С другой стороны, из описания заявки [следует, что] НСПК готовится к запуску собственных универсальных эквайринговых терминалов и платежных стикеров, как у МТС, Сбербанка, "Альфы" и других игроков для самостоятельного предоставления эквайринговых услуг бизнесу. И на этом поле госкомпания будет конкурировать уже с другими рыночными игроками».

Вывод нового розничного бренда на рынок, где уже есть карта «Мир», может быть «выстрелом себе в коленку», полагает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. «Но, судя по написанию и цветовой гамме, целевая аудитория находится вне территории обращения карты "Мир". А с учетом дискуссий о "платежной карте для туристов" регистрация такого бренда от НСПК выглядит не просто логичным, но и необходимым шагом для такого продукта», — заключил эксперт.

Роспатент опубликовал заявку 21 мая. По данным сервиса Whois, 21 мая 2024 года также был зарегистрирован домен papayya.ru. Администратором домена выступает организация Orquidea Limited (формальной связи с НСПК у нее нет).

Национальная система платежных карт является оператором карт «Мир», операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей. НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Летом 2023 года Госдума приняла закон, позволяющий иностранным туристам расплачиваться картами «Мир» на территории России. В феврале 2024 года банки в тестовом режиме начали выпускать карты для иностранцев, писала «Российская газета». После ухода международных платежных систем из России иностранные карты, выпущенные нероссийскими банками, приниматься к оплате в российских торговых точках технически не могут. Таким образом, иностранному туристу для оплаты в России доступны лишь наличные способы.

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