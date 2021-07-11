11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом

В перечень вошли как бестселлеры последних лет, так и произведения восходящих звезд — лауреатов престижных литературных премий. Представляем краткий обзор книг, открывающих список.

Бывший президент США Барак Обама в своем блоге на платформе Medium опубликовал список из 11 книг, которые он рекомендует прочитать этим летом.

«Ночью вся кровь черная», Давид Диоп

Роман повествует о судьбе сенегальского солдата, который сражается на стороне Франции в Первой Мировой войне. Оказавшись вдали от семьи и родины, он постепенно теряет рассудок и ожесточается.

Произведение принесло своему создателю — французскому писателю Давиду Диопу — Международную Букеровскую премию 2021 года.

«Страна больших чисел», Тэ-Пин Чен

Американская журналистка китайского происхождения Тэ-Пин Чен много лет пишет о проблемах современного Китая, включая нарушения прав человека, уголовное преследование по политическим мотивам и другие.

В своем дебютном сборнике рассказов «Страна больших чисел» Чен рассказывает истории людей, которые живут в «самой сложной стране на земле». Ее герои — политические активисты, предприниматели, геймеры и люди, которым пришлось испытать на себе всю мощь государственной бюрократии.

«Империя боли», Патрик Радден Киф

Киф пишет об эпидемии опиоидной наркомании в США и о том, какую роль в ее формировании сыграла семья Саклер, которая владеет фармацевтической компанией Purdue Pharma, производящей Оксиконтин.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно в стране более ста человек умирают от передозировки опиоидами.

Обама также включил в перечень следующие произведения:

«Проект “Пронеси, Господи”», Энди Вейр

«Когда мы перестаем понимать мир», Бенжамин Лабатут

«Под белым небом: природа будущего», Элизабет Колберт

«Вещи, которые мы потеряли в воде», Эрик Нгуен

«Оставьте мир позади», Румаан Алам

«Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро

«Сладость воды», Натан Харрис

«Близость», Кэти Китамура

Публикация летнего списка литературы — традиция, которой Барак Обама придерживается со времен своего президентства. Как правило, он уделяет особое внимание авторам, освещающим социальные проблемы.

В этом году Обама также поделился своим летним плейлистом. В него вошли Rihanna, The Rolling Stones, Drake, Bob Dylan и другие исполнители.

Фото на обложке: ChameleonsEye/Shutterstock