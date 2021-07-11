11 книг, которые Барак Обама советует прочитать этим летом

Бывший президент США Барак Обама в своем блоге на платформе Medium опубликовал список из 11 книг, которые он рекомендует прочитать этим летом.
В перечень вошли как бестселлеры последних лет, так и произведения восходящих звезд — лауреатов престижных литературных премий. Представляем краткий обзор книг, открывающих список.
«Ночью вся кровь черная», Давид Диоп
Роман повествует о судьбе сенегальского солдата, который сражается на стороне Франции в Первой Мировой войне. Оказавшись вдали от семьи и родины, он постепенно теряет рассудок и ожесточается.
Произведение принесло своему создателю — французскому писателю Давиду Диопу — Международную Букеровскую премию 2021 года.
«Страна больших чисел», Тэ-Пин Чен
Американская журналистка китайского происхождения Тэ-Пин Чен много лет пишет о проблемах современного Китая, включая нарушения прав человека, уголовное преследование по политическим мотивам и другие.
В своем дебютном сборнике рассказов «Страна больших чисел» Чен рассказывает истории людей, которые живут в «самой сложной стране на земле». Ее герои — политические активисты, предприниматели, геймеры и люди, которым пришлось испытать на себе всю мощь государственной бюрократии.
«Империя боли», Патрик Радден Киф
Киф пишет об эпидемии опиоидной наркомании в США и о том, какую роль в ее формировании сыграла семья Саклер, которая владеет фармацевтической компанией Purdue Pharma, производящей Оксиконтин.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно в стране более ста человек умирают от передозировки опиоидами.
Обама также включил в перечень следующие произведения:
- «Проект “Пронеси, Господи”», Энди Вейр
- «Когда мы перестаем понимать мир», Бенжамин Лабатут
- «Под белым небом: природа будущего», Элизабет Колберт
- «Вещи, которые мы потеряли в воде», Эрик Нгуен
- «Оставьте мир позади», Румаан Алам
- «Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро
- «Сладость воды», Натан Харрис
- «Близость», Кэти Китамура
Публикация летнего списка литературы — традиция, которой Барак Обама придерживается со времен своего президентства. Как правило, он уделяет особое внимание авторам, освещающим социальные проблемы.
В этом году Обама также поделился своим летним плейлистом. В него вошли Rihanna, The Rolling Stones, Drake, Bob Dylan и другие исполнители.
Фото на обложке: ChameleonsEye/Shutterstock
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