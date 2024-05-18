Минэк намерен провести эксперимент по обезличиванию персональных данных россиян

Минэкономразвития решило провести эксперимент по обезличиванию персональных данных россиян. Идею предложила Ассоциация больших данных, в которую входят «Яндекс», «Сбер», VK и др. Об этом РБК сообщил глава департамента цифрового развития и экономики данных ведомства Владимир Волошин
Члены ассоциации предложили создать технологическую инфраструктуру для безопасной обработки и объединения данных с использованием криптографии и других средств защиты. По планам, данные предоставят поставщики, которых определят при подготовке к проведению пилота.
Эксперимент поможет оценить риски деанонимизации данных, используемых для различных типов вычислений, и разработать требования по безопасности к доверенным посредникам, которые могут проводить вычисления, пояснил представитель АБД.
При этом источник издания в IT-отрасли предупредил, что сама по себе идея собрать большое количество данных в сторонней системе увеличивает риск их утечек.
Ранее Администрация президента не одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данны. Поправки предполагали смягчение наказания для компаний при соблюдении определенных условий.
Представители крупного бизнеса и профильных ассоциаций рассчитывают, что смягчающие обстоятельства попадут в заключительную версию законопроекта.
Фото на обложке: Unsplash
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