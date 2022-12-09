Ozon начал сдавать часть своих офисов другим компаниям

Онлайн-ритейлер Ozon сдал офис на 750 рабочих мест (6426 кв. м.) в бизнес-центре «Искра-парк» в Москве госкомпании «Дом.рф». Сумму сделки стороны не раскрывают. Ставка субаренды составляет около 27–29 тыс. рублей за одно рабочее место в месяц.

Директор департамента офисной недвижимости IML Ксения Харкевич сказала о 32-33 тыс. рублей за рабочее место. Таким образом, ежегодно новый офис будет обходиться госкомпании в 243–297 млн рублей, узнали «Ведомости».

«Дом.рф» решило арендовать офисы на фоне увеличения команды и необходимости увеличить помещение, сказала замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Олеся Малахова. Другие участники рынка считают, что компания за счет такой сделки переехала в уже готовый офис.

В начале года Ozon планировал сдать в субаренду 50 тыс. кв. м. Расчеты компании по увеличению штата сотрудников после IPO не оправдались. Маркетплейсу пришлось искать субарендаторов, иначе ему бы пришлось заплатить операторам недвижимости более 9 млрд рублей в виде неустойки.

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