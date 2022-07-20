Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России

ЦБ смягчил валютные ограничения. Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России, но запрет на аналогичные операции с российским рублем сохранился.

Об изменениях в контроле за движением валюты в России Банка России сообщил на своем сайте.

Регулятор снял запрет для банков-нерезидентов из так называемых недружественных стран по покупку и продажу валюты в России.

«До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты – как за рубли, так и за другую иностранную валюту», – отметили в Банке России, добавив, что запрет на аналогичные операции с рублем остается в силе.

Также ЦБ отменил лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам. Лимит в 30% был введен в апреле 2022 года.

30 июня Банк России смягчил еще одно валютное ограничение – регулятор разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц. Ранее порог перевода составлял $150 тысяч.

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