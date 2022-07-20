Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ смягчил валютные ограничения. Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России, но запрет на аналогичные операции с российским рублем сохранился.

Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России

Об изменениях в контроле за движением валюты в России Банка России сообщил на своем сайте.

Регулятор снял запрет для банков-нерезидентов из так называемых недружественных стран по покупку и продажу валюты в России.

«До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты – как за рубли, так и за другую иностранную валюту», – отметили в Банке России, добавив, что запрет на аналогичные операции с рублем остается в силе.

Также ЦБ отменил лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам. Лимит в 30% был введен в апреле 2022 года.

30 июня Банк России смягчил еще одно валютное ограничение – регулятор разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц. Ранее порог перевода составлял $150 тысяч.

Фото на обложке: Konstantin Egorychev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ предложил повысить сумму активов для статуса квалифицированного инвестора
  2. 2 Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки
  3. 3 ЦБ решил сменить свое определение малого бизнеса
  4. 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  5. 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ