ЦБ смягчил валютные ограничения. Банкам-нерезидентам из «недружественных» стран разрешили покупать и продавать валюту в России, но запрет на аналогичные операции с российским рублем сохранился.
Об изменениях в контроле за движением валюты в России Банка России сообщил на своем сайте.
Регулятор снял запрет для банков-нерезидентов из так называемых недружественных стран по покупку и продажу валюты в России.
«До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты – как за рубли, так и за другую иностранную валюту», – отметили в Банке России, добавив, что запрет на аналогичные операции с рублем остается в силе.
Также ЦБ отменил лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам. Лимит в 30% был введен в апреле 2022 года.
30 июня Банк России смягчил еще одно валютное ограничение – регулятор разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц. Ранее порог перевода составлял $150 тысяч.
Фото на обложке: Konstantin Egorychev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ предложил повысить сумму активов для статуса квалифицированного инвестора
- 2 Банк России выпустил серебряные рубли с изображением гриба, одуванчика и фиалки
- 3 ЦБ решил сменить свое определение малого бизнеса
- 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
20 июля 2022
24 июля 2022