Подешевела только колбаса: «индекс оливье» вырос на 15% за год

Так называемый «индекс оливье» в этом году вырос на 15%. Средний чек на продукты, необходимые для приготовления традиционного праздничного салата, составил 462 рубля. Подорожали все ингредиенты, кроме вареной колбасы – она подешевела на 1%.

Стоимость продуктов для приготовления салата оливье на семью из четырех человек в этом году стала выше на 15%, следует из данных исследования «Чек Индекс», результаты которого опубликовали «РИА Новости».

Больше других ингредиентов подорожал картофель – на 49%. Морковь стала дороже на 35%, яйца – на 25%, майонез – на 16%. Также выросли в цене соленые огурцы, зеленый горошек и лук. Цена снизилась только на вареную колбасу – она стала дешевле на 1%.

По данным исследования, продукты для оливье в расчете на семью из 4 человек обойдутся в 462 рубля – это на 62 рубля больше, чем нужно было бы потратить в прошлом году. «Индекс оливье» таким образом вырос на 15% за год.

Накануне Росстат опубликовал предварительные данные о годовой инфляции в России. Она стала максимальной за последние 6 лет и составила 8,39%.

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