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Бизнес обяжут предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Предприниматели смогут заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений по новым инвестпроектам. Для этого им придется предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным. Налоговый мониторинг будет распространяться только на компанию, которая реализует проект. Открыть доступ к информции нужно будет в течение трех лет после заключения соглашения.

Бизнес обяжут предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным

Мониторинг будет проводиться на протяжении действия соглашениия. Невыполнение условия может стать поводом для расторжения СЗПК. Вопрос обсуждался в правительстве на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, но итогового решения пока нет, пишут «Ведомостям».

В налоговый мониторинг могут вступать компании с выручкой и стоимостью чистых активов за год более 1 млрд рублей и свыше 100 млн рублей налогов.

Глава центра налоговой политики «Деловой России» Кирилл Никитин отметил, что понадобятся поправки в законодательство, чтобы расширить доступ к налоговому мониторингу на участников СЗПК, так как ряд проектов не будут иметь выручки в первые несколько лет.

К тому же, мониторинг, по его словам, не бесплатный инструмент. Компаниям потребуются ресурсы на IT-решения и адаптацию бизнес-процессов.

Налоговый мониторинг также может стать стоп-фактором для бизнеса при заключнии СЗПК. Присоединение к нему — добровольный процесс для бизнеса, а выходит так, что он становится обязательным, говорят эксперты. К тому же, это может занимать значительное количество времени вплоть до нескольких лет. 

Зачем нужен налоговый мониторинг и как подготовиться к переходу на него RB.ru рассказывал ранее генеральный директор компании «Лаборатория IPCodex» Вадим Ковалев.

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Фото на обложке: ФНС

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