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Московский Политех проведет день открытых дверей онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 июня состоится день открытых дверей Московского политехнического университета, где организаторы представят программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Московский Политех проведет день открытых дверей онлайн

Среди программ бакалавриата:

  • «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии»;
  • «Биотехнология»;
  • «Цифровая трансформация»;
  • «Большие и открытые данные»;
  • «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» и прочие специализации.

Магистратуры:

  • «Технологии анализа медиасферы»;
  • «Медицинские интеллектуальные системы»;
  • «Коммуникационные технологии в медиабизнесе»;
  • «Управление качеством в Индустрии 4.0»;
  • «Управление в робототехнических системах» и многие другие.

Программы аспирантуры:

  • «Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»;
  • «Управление в технических системах. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»;
  • «Промышленная экология и биотехнологии. Биотехнологии (в том числе бионанотехнологии)» и прочие направления.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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