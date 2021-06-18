Московский Политех проведет день открытых дверей онлайн

Евгения Хрисанфова
19 июня состоится день открытых дверей Московского политехнического университета, где организаторы представят программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Московский Политех проведет день открытых дверей онлайнЕвгения Хрисанфова
Среди программ бакалавриата:
- «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии»;
- «Биотехнология»;
- «Цифровая трансформация»;
- «Большие и открытые данные»;
- «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» и прочие специализации.
Магистратуры:
- «Технологии анализа медиасферы»;
- «Медицинские интеллектуальные системы»;
- «Коммуникационные технологии в медиабизнесе»;
- «Управление качеством в Индустрии 4.0»;
- «Управление в робототехнических системах» и многие другие.
Программы аспирантуры:
- «Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»;
- «Управление в технических системах. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»;
- «Промышленная экология и биотехнологии. Биотехнологии (в том числе бионанотехнологии)» и прочие направления.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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