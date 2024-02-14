Онлайн-сервисам могут запретить сбор лишних персональных данных пользователей

Агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам могут ограничить объем сбора персональных данных их пользователей. Соответствующий законопроект разработала первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Документ поддержало правительство, пишут «Известия».
Замруководитель Федерального центра медиации Владимир Кузнецов говорит, что сейчас операторы могут, например, скрывать согласие на обработку персональных данных в пользовательском соглашениии, а из-за этого личная информация граждан может попасть к третьим лицам.
По данным Роскомнадзора, в прошлом году в сеть утекло свыше 300 млн личных данных, а с начала этого года — более 500 млн.
Авторы документа также считают, что стоит закрепить в законодательстве положение о том, что оператор не может отказать клиентам в услуге, если они не хотят предоставить личную информацию.
- В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об оборотных штрафа и уголовной ответственности за утечку персональных данных. До восьми лет тюрьмы будет грозить тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, и до пяти лет – тем, кто решит заработать на продаже этих данных.
Фото на обложке: Unsplash
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