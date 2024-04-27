Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологий последней для реализации новых функций iPhone, таких как чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) в обновлении iOS 18. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологий последней для чат-бота с ИИ в iOS 18