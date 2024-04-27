Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологий последней для чат-бота с ИИ в iOS 18

Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологий последней для реализации новых функций iPhone, таких как чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) в обновлении iOS 18. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Производитель iPhone также ведет переговоры с Google о лицензировании Google Gemini AI. Отмечается, что Apple пока не приняла окончательное решение о том, с кем она будет сотрудничать.
Представители Apple, OpenAI и Google отказались от комментариев.
Сообщается, что следующая операционная система iPhone будет включать в себя несколько новых функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple. ИИ корпорации может генерировать текст, однако компания также ищет партнеров для реализации функции, похожей на чат-бот ChatGPT.
Фото на обложке: Unsplash
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