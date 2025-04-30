OpenAI отказалась от обновления GPT-4o из-за недовольства пользователей

OpenAI приняла решение отозвать последнее обновление модели GPT-4o, используемой в чат-боте ChatGPT, после множества жалоб на излишнюю льстивость и раздражающее поведение сервиса. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

В компании рассказали, что отменили обновление, которое было выпущено на прошлой неделе. Пользователи сейчас работают с более ранней версией, которая демонстрирует более сбалансированное поведение. Компания признала, что такой формат взаимодействия мог вызывать неприятные ощущения, беспокойство и стресс у пользователей, и пообещала внести дальнейшие улучшения в поведение модели.

Планы компании. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал проблему и подчеркнул, что текущие обновления сделали личность модели «слишком раздражающей», пообещав внести исправления в ближайшее время. В дальнейших планах OpenAI — предложить пользователям выбор между несколькими стандартными личностями и возможность влиять на поведение модели в реальном времени. Также компания изучает, как учитывать культурные особенности и общественную обратную связь при формировании базовой модели поведения.

В начале апреля OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться в ChatGPT. Бесплатно можно сгенерировать три картинки в день.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM