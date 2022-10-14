Семь компаний получили статус российского оператора рекламных данных. Через них другие компании смогут передавать в единый реестр данные о рекламе, чего требует закон о маркировке всей рекламы в российском интернете.

Сведения о внесении в спецреестр «Яндекса», «Лаборатории разработки» (Сбербанк), VK, Ozon, «Первый ОРД» (“Вымпелком”), «Медиаскаут» (МТС) и «ОРД-А» (AmberData) отражены в реестре Роскомнадзора. Туда они попали после определения комиссии при ведомстве.

Оператор рекламных данных будет передавать сведения о рекламе Единому оператору рекламы в соответствии с новых законом «О рекламе», вступившем в силу 1 сентября 2022 года.

«Оператор рекламных данных “Яндекса” будет выдавать токены на рекламные креативы, передавать информацию о рекламе и участниках цепочки размещения рекламы в Единый реестр интернет-рекламы, а также хранить указанную информацию и токены», – сообщил представитель «Яндекса».

Участники рекламного рынка могут сотрудничать с одним или несколькими операторами рекламных данных. РБК ранее сообщал, что их услуги могут стоить около 1% от суммы контракта.

Общие потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд рублей, подсчитали эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

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