Семь компаний получили статус российского оператора рекламных данных. Через них другие компании смогут передавать в единый реестр данные о рекламе, чего требует закон о маркировке всей рекламы в российском интернете.
Сведения о внесении в спецреестр «Яндекса», «Лаборатории разработки» (Сбербанк), VK, Ozon, «Первый ОРД» (“Вымпелком”), «Медиаскаут» (МТС) и «ОРД-А» (AmberData) отражены в реестре Роскомнадзора. Туда они попали после определения комиссии при ведомстве.
Оператор рекламных данных будет передавать сведения о рекламе Единому оператору рекламы в соответствии с новых законом «О рекламе», вступившем в силу 1 сентября 2022 года.
«Оператор рекламных данных “Яндекса” будет выдавать токены на рекламные креативы, передавать информацию о рекламе и участниках цепочки размещения рекламы в Единый реестр интернет-рекламы, а также хранить указанную информацию и токены», – сообщил представитель «Яндекса».
Участники рекламного рынка могут сотрудничать с одним или несколькими операторами рекламных данных. РБК ранее сообщал, что их услуги могут стоить около 1% от суммы контракта.
Общие потери для бюджета и рекламной отрасли от реализации законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы могут достичь 86 млрд рублей, подсчитали эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Фото на обложке: everything possible /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
- 5 Почти все иностранные компании выбыли из рейтинга крупнейших рекламодателей России
ВОЗМОЖНОСТИ
14 октября 2022
15 октября 2022
15 октября 2022